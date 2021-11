Caen. Cyclisme : Le parcours du Tour de Normandie 2018 officialisé

Le 38e Tour de Normandie cycliste connait donc officiellement son périple, un parcours de 1080 km réparti sur 7 étapes avec cette année, un retour prononcé vers les trois départements d'ex-Basse-Normandie qui abriteront à eux seuls, huit des treize villes-étapes retenues par Arnaud Anquetil et son équipe d'organisation.

Un Tour 2018 plus occidental

Le départ aura lieu depuis Saint-Pierre en Auge (14) vers Le Neubourg (27), le lundi 19 mars et l'arrivée finale, telle une tradition, se fera sur la Prairie, à Caen, le dimanche 25 mars. Entre temps, le peloton aura parcouru les routes entre Evreux et Forges les Eaux puis entre Yvetot et Elbeuf avant de revenir dans l'Orne, à Argentan, via Evrecy, le jeudi 22 mars. L'Orne aura à nouveau l'honneur de l'arrivée d'une étape le vendredi 23 mars, à Bagnole de l'Orne en provenance de Villers-Bocage (14) avant que la Manche ne boucle la Grande boucle régionale, entre Granville et La Haye, La Haye a d'ailleurs décidé de doubler les plaisirs en étant ville départ de l'ultime étape.

LES ÉTAPES :

LUNDI 19 MARS : SAINT PIERRE EN AUGE > LE NEUBOURG - 140 KM

MARDI 20 MARS : EVREUX > FORGES LES EAUX - 160 KM

MERCREDI 21 MARS : YVETOT > ELBEUF SUR SEINE - 145 KM

JEUDI 22 MARS : EVRECY > ARGENTAN - 152 KM

VENDREDI 23 MARS : VILLERS BOCAGE > BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE - 174 KM

SAMEDI 24 MARS : GRANVILLE > LA HAYE - 158 KM

DIMANCHE 25 MARS : LA HAYE > CAEN - 151 KM

PAR DÉPARTEMENT :

CALVADOS : 4 villes-étapes

SEINE-MARITIME : 3 villes-étapes

MANCHE, ORNE, EURE : 2 villes-étapes

