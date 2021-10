Hors Normandie. Pupille, une belle dose de douceur

Aujourd'hui je vous parle du film Pupille avec Gilles Lellouche, Elodie Bouchez et Sandrine Kiberlain.

Ce film traite d'un sujet abordé plusieurs fois au cinéma : l'adoption, mais filmée sous une forme originale. C'est l'adoption à partir de la naissance, le parcours qui existe entre la naissance et l'arrivée dans la famille d'adoption.

Un périple court au niveau du temps mais intense car il y a de multiples étapes ! Ce film est d'une douceur infinie, il montre les différents métiers impliqués dans ce processus. Il est vrai que je n'ai aucune connaissance sur ce parcours de l'adoption et peut-être que le film en montre une image déformée, mais moi j'ai été prise aux tripes.

C'est d'ailleurs l'émotion qui guide ces métiers. De la sage-femme à l'assistante sociale en passant par la conseillère à l'adoption ou la famille d'accueil, il n'y a pas de place à l'indifférence, en tout cas pas si on veut bien faire son métier. J'ai été touchée devant les défenses de dossiers des adoptants, tout comme l'envie profonde d'enfant qu'on ne peut faire soi-même. Même si les larmes ne sont jamais très loin de couler tout au long du film tant le film est à fleur de peau, il n'en est pas pour autant triste.

Ce sont des larmes de joie, d'émotion et d'empathie que l'on verse (ou pas, vous n'êtes pas obligés !). J'ai adoré le traitement porté à Théo le nourrisson. L'idée qui s'est maintenant ancrée chez beaucoup, mais pas encore partout malheureusement, qu'un enfant comprend tout, même s'il ne parle pas encore. Qu'un enfant est capable de tout sentir et qu'il faut lui parler.

Pour autant, pas besoin d'aimer les enfants pour être touché par ce film. Les acteurs adultes sont tous au top. Gilles Lellouche est parfait en famille d'accueil, Elodie Bouchez crève l'écran, tout comme Olivia Côte et Sandrine Kiberlain.

Pupille est une vraie réussite, par son scénario et son traitement porté à l'écran. Une réalisation touchante et empreinte de douceur, qui nous transporte instantanément dans le destin de Théo. Un film qui fait chaud au cœur et que je vous recommande ! Pupille, en ce moment au cinéma.

