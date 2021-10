Hors Normandie. Le Petit Spirou, une comédie sympa pour les enfants

Aujourd'hui, je vous parle du Petit Spirou, avec François Damiens, Pierre Richard et Philipe Katerine.

C'est la première adaptation en film de la bande dessinée Le Petit Spirou. Et la bonne nouvelle, c'est que les personnages sont bien respectés! Par exemple le Petit Spirou est un obsédé sexuel, Mr Mégot le prof de sport est un flemmard adepte de bières et la maîtresse est très sexy. Nous sommes donc bien dans l'univers de la BD.

En revanche, j'ai été complètement désorientée par l'époque du film. La BD est censée se passer dans les années 60 ou peu s'en faut. Ici, il y avait un mélange complètement hétéroclite. La cigarette électronique et le casque Bluetooth côtoyaient allègrement le lecteur radiocassettes et les vieilles voitures. Ce mélange des genres ne m'a pas plu du tout, pourquoi ne pas avoir tranché en faisant un petit spirou des années 2010 ou alors fidèle à la BD?

Concernant l'histoire, c'est une aventure pour les enfants. Si j'avais 8 ans, c'est tout à fait le genre de film que j'aurais aimé voir. Des enfants espiègles, débrouillards et inventifs qui sont bien indépendants des adultes. Je pense donc que c'est un film idéal pour eux, avec des inventions farfelues et des " missions d'infiltration " réussies.

Pour les adultes, c'est mignonnet, et retrouver les personnages de la BD fait bien plaisir. J'ai bien senti que je n'étais pas la cible principale mais pour accompagner vos enfants, vous ne vous ennuierez pas non plus, il y a pas mal d'humour. En plus, l'acteur qui incarne le Petit Spirou est très attachant. Les seconds rôles sont aussi bien trouvés, que ce soit le professeur Mégot ou le grand-père complice par exemple.

À noter que Vianney a écrit " Si on chantait " pour ce film.

Le Petit Spirou est une comédie avec un soupçon d'aventures qui plaira principalement aux enfants, mais que les adultes adeptes de la BD pourront aussi apprécier. Sinon, mieux vaut passer votre chemin et attendre une sortie à la télévision. Le petit Spirou, c'est à voir en ce moment au cinéma.

