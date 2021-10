Hors Normandie. Kingsman : le cercle d'or, comme le premier mais la fraîcheur en moins

Kingsman: le cercle d'or, comme le premier mais la fraîcheur en moins

Aujourd'hui, je vous parle du 2ème film de la saga Kingsman: Kingsman: le cercle d'or avec Taron Egerton, Colin Firth, Channing Tatum, Julianne Moore et Halle Berry.

J'ai beaucoup aimé Kingsman premier du nom, avec le choc des classes, des gadgets d'espionnage incroyables, de l'action de folie et pas mal d'humour. C'est donc avec plaisir que je suis retournée au cinéma pour voir la suite, Kingsman: le cercle d'or.

Le film commence tambour battant avec une scène d'action. Ce sera l'un des points forts de ce film. Il y a vraiment beaucoup d'énergie dans ces scènes et ce n'est pas répétitif: pas les mêmes armes, pas les mêmes adversaires et les " décors "/ les lieux sont utilisés à part entière dans les combats.

On peut aussi compter sur le réalisateur Matthew Vaughn pour nous faire vivre l'action avec une super bande-son qui accompagne parfaitement les diverses chorégraphies.

Dans cet opus, les Kingsmen seront amenés à rencontrer leurs homologues américains. Et c'est une belle trouvaille, c'est vraiment sympa à voir! Le film surfe sur les clichés des Américains, je vous l'accorde, mais du coup exit les costumes sur mesure et le flegme british, place aux tenues de cow-boys et armes adéquates! Ce ne sont pas les noms de code autour des chevaliers de la table ronde qui sont utilisés mais des alcools. Yeeeha!

J'ai beaucoup aimé ce mélange des genres, qui permet de remplacer un peu cet affrontement de classe du 1 entre le " banlieusard " Eggsy et le " nobliau " Harry.

La grande méchante du film est aussi tout à fait dans l'esprit Kingsman, nous avons ici une Julianne Moore frappadingue et dangereuse.

En revanche, j'ai été déçue par plusieurs points. Le premier n'est pas des moindres puisque c'est la façon de raconter l'histoire… Le scénario n'est pas mal, l'histoire dans sa globalité correspond bien au style pop et barré de la saga. Mais par contre j'ai trouvé très dommage de ne pas m'être sentie impliquée. J'ai trouvé qu'il manquait beaucoup de liant entre les différents passages. Je ne me suis pas sentie proche des personnages, et c'est assez terrible de ne pas trembler pour eux alors qu'ils risquent leurs vies à l'écran. J'ai parfois eu la désagréable impression qu'on me plaquait des passages de scènes les unes après les autres, cela manquait de profondeur.

L'autre chose qui m'a gênée, c'est l'humour. Il était très présent dans le premier film mais là j'ai été relativement déçue. Non pas qu'il n'y en eût aucun, mais je l'ai trouvé globalement absent, et parfois un peu surfait. Quelques éclats de provoc' surviennent bien ici ou là, mais cela souligne encore plus leur absence à d'autres moments. Dommage.

Kingsman: le cercle d'or est un film d'action stylé, à l'ambiance pop comme on pouvait l'espérer. Malheureusement, j'ai trouvé cet opus en dessous du un niveau histoire et humour. Cela n'empêche pas de passer un moment plutôt sympathique devant l'écran. Si vous n'avez pas vu le premier, cela ne vous empêchera pas de suivre l'histoire, mais il vous manquera quelques références. Kingsman: le cercle d'or, c'est à voir en ce moment au cinéma.

A LIRE AUSSI.

Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar, un film qui manque de souffle épique

Les gardiens de la galaxie 2, action et humour survoltés

Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur : quand l'action réécrit l'histoire

Logan, un film sombre et violent

La galaxie "Star Wars" en émoi avec la bande-annonce du dernier opus