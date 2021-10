CINEMA "Agents très spéciaux code U.N.C.L.E" espionnage et fun

Aujourd'hui je vous présente le dernier film en date de Guy Ritchie, Agents très spéciaux code U.N.C.L.E, qui fait revivre la série des années 60.

Guy Ritchie avait fait revivre Sherlock Holmes et le 19ème siècle, ici nous faisons donc un bond en avant en pleine guerre froide. Un espion américain et un espion russe qui doivent collaborer, évidemment ça ne peut créer que des tensions. Je suis d'accord, c'est 100% clichés, mais ils sont traités sans lourdeurs et distillés par petites touches tout au long du film. Le russe brutal et l'américain plus tactique se complètent parfaitement mêmes si aucun des 2 ne voudra l'admettre.

La compétition est rude entre ces 2 agents et l'occasion de nous faire rire à chaque tentative de surenchère.

Le plaisir des yeux est aussi fort dans ce film. L'atmosphère old school des années 60 est bien retranscrite à l'écran et ne boudons pas le plaisir de la classe américaine de Henry Cavill (Man of Steel) et le charme mystérieux d'Armie Hammer (Lone Ranger). Rassurez-vous, la féminité est aussi bien représentée avec Alicia Vikander.

Je classerais ce film entre le déjanté Kingsman et le sérieux de James Bond. Un film fun, qui nous fait bien rire, et dont le scénario tient la route. Le film a un bon rythme dans l'ensemble, j'ai eu l'impression d'un léger flottement à 2 reprises mais vite corrigé. Guy Ritchie privilégie plus l'action dans le rythme du film que l'action dans le sens bagarre et explosion. Bien sûr il y en a, mais ce n'est pas l'argument de vente et le seul intérêt du film. Comme toujours avec le réalisateur, la BO est particulièrement soignée et renforce ce côté tambour battant.

Agents très spéciaux code U.N.C.L.E est un film qui fait revivre de la plus belle des manières une série oubliée et datée. Un film d'espionnage rempli d'humour qui laisse présager d'une suite. Ca tombe bien, on a hâte de retrouver l'équipe de code U.N.C.L.E !! Assurément un bon moment à passer au cinéma, actuellement dans les salles.