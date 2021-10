Chappie, un film en demi-teinte avec Hugh Jackman

C'est un film d'anticipation dont il est question dans la critique du jour : Chappie, du sud-africain Neill Blomkamp (District 9, Elysium), avec Hugh Jackman, Sigourney Weaver (Alien, Avatar) et Dev Patel (Slumdog Millionnaire).

Dans ce film qui se déroule dans un futur proche, les robots accompagnent les policiers pour endiguer la criminalité. Une ambiance à la Robocop ou Judge Dreed qui fleure bon les années 80, mais heureusement pour nous, avec de biens meilleurs effets spéciaux !

On est vite entraînés dans ce qui est le thème du film : l'intelligence artificielle autonome, celle qui permet à un robot d'avoir une conscience et donc des émotions.

Avoir choisi d'animer ce robot en motion-capture, c'est à dire mettre des capteurs sur un acteur en chair et en os et transposer ses mouvements sur un robot numérique est une idée géniale. Rarement on aura vu un robot si attachant, je trouve même qu'il est plus touchant que Wall-E ! Il faut dire que ça aide de pouvoir le faire parler....

Les scènes « d'éducation » du robot sont donc au top, où certains le poussent à développer sa créativité, tel un enfant, et d'autres veulent lui apprendre le maniement des armes et lui faire adopter le style « gangsta » (gangster urbain). On a droit à de belles scènes comiques pendant ces moments-là.

En revanche, le film est extrêmement pénalisé par le choix de la bande de délinquants. Les 4 hommes et femmes de la bande mais aussi le « roi » des hors la loi ont un style carnavalesque, une caricature totale de l'univers hors-la-loi. Leurs coiffures ridicules et leurs manières exagérés empêchent le spectateur non pas de s'y attacher mais au moins de les accepter en tant qu' »anti-héros ». Seule la femme, Yo-landi, s'en tire mieux avec une sensibilité que l'on découvre au fur et à mesure du film.

Voir Hugh Jackman dans le rôle d'un méchant est aussi original, ça change un pu, et il s'en sort bien. Du côté des gentils, on retrouve le héros de Slumdog Millionnaire Dev Patel, touchant en génie de l'informatique.

Chappie est un film qui traite très bien de l'intelligence artificielle, la peur de l'inconnu et de la différence. Dommage que les délinquants soient autant caricaturés, empêchant le film de passer au statut de très bon film. Chappie est un robot qui nous touche et qui a gagné sa place au panthéon des robots du cinéma. N'hésitez pas à le voir en ce moment dans les salles obscures.