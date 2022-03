Caen. Gilets jaunes : les actions dans le Calvados

Jérémy Martin est un des administrateurs de la page Facebook "Automobilistes de Normandie en colère". Il explique à Tendance Ouest les actions du samedi 17 novembre 2018 et les revendications.

Quelles sont les actions prévues à Caen samedi 17 novembre ?

"Nous avons conseillé aux gens de ne pas être hors-la-loi, mais d'utiliser le système contre le système. On a proposé aux gens de se rendre sur le périphérique, de rouler en respectant le Code de la route, mais nous ne sommes pas à l'abri qu'un véhicule tombe en panne. Également, rien ne nous empêche d'être 200 et d'aller faire le plein en même temps. Il s'agit d'actions citoyennes, pacifiques et apolitiques qui, tout en respectant la loi, mettent en difficulté le fonctionnement du pays. Nous allons rouler peut-être très lentement, mais dans le Code de la route, il n'y a pas de minimum de vitesse. On a deux rendez-vous, à 7h30 sur le parking de Cora à Rots (Calvados) et sur celui de Super U à Colombelles. Suite à ça, comme tout autre citoyen, on prendra le périphérique. Si la France se réveille vraiment, on peut être très nombreux et on espère que les gens montreront cette colère à partir du 17 novembre. Toute la France est en colère : travailleurs, employés, patrons… Tout le monde est concerné, tous les corps de métiers."

Quelles sont les revendications ?

"On se bat pour le carburant mais pas que. Contre toutes les taxes aussi, les conditions de vie insuffisantes. Il y a trop de privilèges pour les puissants et aucun respect pour les anciens. Travailler ne permet plus de vivre dignement, beaucoup d'agriculteurs, de soignants, d'entrepreneurs ont toujours plus de taxes. Nos attentes, c'est un changement immédiat du cap gouvernemental, un remaniement voire de nouvelles élections, une diminution des taxes et des impôts, une baisse du prix de l'essence, une revalorisation du travail, une redistribution plus juste des richesses, l'encadrement de la rémunération des actionnaires et des lois pour protéger le pays face aux lobbys."

En plus du mouvement à Caen, d'autres actions sont prévues dans le Calvados :

• L'encombrement du péage de Dozulé à partir de 8 heures. Des départs sont prévus de Pont-L'évêque, du parking UGC du centre commercial Mondeville 2 et du centre routier Mondeville. Les automobilistes prendront la direction du péage de Dozulé, où ils paieront en centimes ou en chèques.

• Ifs : Blocage du rond-point bleu d'Ifs. Parking de Leclerc, à partir de 6 heures.

• Pour les cyclistes. Parvis des rives de l'Orne à Caen.

• Pour les piétons. Rendez-vous à 10 heures au Théâtre de Caen

• Falaise : Plusieurs propositions ont été évoquées dans le groupe Facebook. Opération "escargot", manifestation en ville, blocage de supermarché, blocage de station essence…

• Lisieux : Plusieurs parkings de supermarchés évoqués. Départ à 7 heures pour bloquer péage de Dozulé.