Caen. Gilets jaunes : les actions en Normandie ce samedi pour l'acte XI

Les Gilets jaunes se mobilisent pour un onzième week-end consécutif. Si des actions devraient se tenir un peu partout en Normandie, un appel a été lancé pour une manifestation régionale à Évreux (Eure).

Un rassemblement régional à Évreux

L'acte XI des Gilets jaunes se déroulera principalement à Évreux, dans l'Eure. Les différents groupes de Gilets jaunes normands ont lancé un appel régional pour aller manifester dans cette ville. La raison ? Le préfet du département a pris des arrêtés pour interdire les manifestations sur plusieurs ronds-points. Les Gilets jaunes normands ont donc prévu de se rendre en nombre à Évreux pour montrer leur opposition à cette décision. "On est cinq départements en Normandie, comme les cinq doigts de la main", rappelle Clément, membre de la commission communication des Gilets jaunes de Caen (Calvados). "Plutôt que d'être juste des doigts sur une main, on ferme la main et ça fait un poing. C'est ça la volonté de ce week-end à Évreux." Un appel a donc été lancé en concertation dans l'ensemble de la région. "C'est peut-être le premier week-end où l'on communique avant au niveau régional", poursuit Clément. "Ça appelle à de grandes choses pour la suite."

Plusieurs centaines de gilets jaunes ont défilé dans les rues de Rouen, samedi 22 décembre 2018. - Pierre Durand-Gratian

D'autres manifestations en Normandie

Pour les Gilets jaunes qui ne pourraient pas se rendre à Évreux, d'autres rassemblements sont tout de même organisés. À Caen (Calvados) la traditionnelle marche dans les rues du centre-ville partira depuis le théâtre à 10 heures.

Les Gilets jaunes de la Manche donnent rendez-vous à 9h15 sur le parking de la plage verte de Saint-Lô pour une marche citoyenne. À Cherbourg, une marche citoyenne aura lieu à 14 heures, depuis la place Napoléon. Des Gilets jaunes iront ensuite à la rencontre des commerçants du centre-ville pour les sensibiliser à leur action "paiement en espèces". En évitant la carte bleue, ils entendent pénaliser les banques, et rappellent que la carte entraîne des agios, des découverts, des crédits ou encore des assurances.

Dans l'Orne, une marche est prévue à Flers au départ du parking du château à 14h30.

En Seine-Maritime, l'acte XI des Gilets jaunes débutera à 10 heures, mais le lieu de rendez-vous est pour l'instant tenu secret. Certains appellent à des actions dès le matin sur la zone commerciale de Tourville-la-Rivière.

Le dimanche, une marche des femmes partira de la place de la République à Caen à 10h30. Un rassemblement est également organisé à 14 heures à Falaise, sur le parking du château, place des Bercagnes.

Un événement Facebook appelle à un rassemblement au Havre. La CGT ne s'y associe pas. C'était déjà le cas pour l'acte X.

Les Gilets jaunes ont prévu de se rassembler dimanche entre 10-12 heures sur le pont de Normandie pour faire une chaîne humaine, avec les gilets jaunes 14 et 27. À 14 heures : marche des femmes depuis l'hôtel de ville du Havre.

Un débat organisé à Caen

Une réunion publique est prévue samedi à Caen, dans la salle de quartier de la Pierre-Heuzé à 16h30, en présence du conseiller départemental socialiste Antoine Casini et du porte-parole des Gilets jaunes de Rouen François Boulo. Le débat est ouvert à tous.