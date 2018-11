[Carte] 17 novembre : les mobilisations prévues en Normandie

Plusieurs mobilisations sont prévues en Normandie le samedi 17 novembre 2018 pour protester contre la hausse des prix du carburant. En Normandie, le mouvement avait pris de l'ampleur à l'initiative du groupe Facebook "Les Automobilistes De Normandie En Colère !!!". Depuis, de nombreux gilets jaunes occupent l'avant des voitures, en signe de ralliement.

Retrouvez une carte interactive qui indique différents points de manifestation et de ralliement en Normandie. Plusieurs horaires et lieux de rendez-vous sont encore à déterminer par les organisateurs. Les groupes Facebook correspondants sont indiqués sur chaque lieu et ville de mobilisation.

La carte interactive

Un tract distribué aux alentours de Caen - Julien Hervieu