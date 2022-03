Rouen. Seine-Maritime : corps décapité et démembré, quatre femmes mises en examen

Quatre femmes ont été mises en examen, notamment pour assassinat, après la découverte dans l'agglomération de Rouen d'un corps décapité et démembré en bord de Seine il y a une semaine, selon le parquet de Rouen (Seine-Maritime) qui précise que "les quatre mises en cause, la compagne de la victime, deux amies de cette compagne et la mère de celle-ci, ont été mises en examen, pour deux d'entre elles, pour assassinat et atteinte à l'intégrité du cadavre, et pour les deux autres, pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne".

La victime est un SDF de 45 ans

La victime est un homme âgé de 45 ans, sans domicile fixe, connu des services de police pour des faits mineurs, notamment des vols et des outrages. Il a été identifié grâce à un prélèvement ADN.

Un corps découvert sans tête sans pieds ni mains

Le 4 novembre 2018, les gendarmes de la brigade fluviale avaient découvert une partie d'un corps démembré enveloppé dans une bâche en partie immergée sur les berges de la Seine, dans la commune d'Amfreville-la-Mivoie (Seine-Maritime), sans tête, sans pieds ni mains.

Des restes de corps, pouvant appartenir à la victime, avaient en outre été découverts mercredi 7 novembre 2018 à Pont-de-l'Arche, (Eure), le procureur de Rouen (Seine-Maritime) a précisé que ces restes humains sont bien ceux du corps de la victime.

