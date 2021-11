Rouen. Des travaux programmés dans les tribunaux de Dieppe et Rouen

Après l'adoption définitive de la réforme de la justice, qui a mobilisé les avocats pendant plusieurs semaines, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a dévoilé, jeudi 21 février 2019, la programmation immobilière. En clair, il s'agit des constructions de tribunaux et des rénovations des établissements déjà existants.

Restructuration à Rouen

Au total, 32 opérations vont être menées dans ce plan, en plus des 29 déjà inscrites dans la précédente programmation immobilière pour la période 2018-2022. Au total, 450 millions d'autorisations d'engagements sont mobilisées pour cette nouvelle programmation immobilière.

La Seine-Maritime est concernée par la restructuration de deux tribunaux. Celui de grande instance à Rouen doit faire l'objet d'une "restructuration d'envergure", explique le ministère de la Justice. Le but : "en améliorer la fonctionnalité, la sûreté et, plus globalement, de le remettre à niveau sur le plan technique". Pour rappel, le tribunal de grande instance de Rouen est un édifice historique dont la construction s'est étalée entre le XVIe et le XIXe siècle.

Extension à Dieppe

À Dieppe, le palais de justice va bénéficier d'une restructuration et d'une extension, "au regard des besoins de surfaces". Elle doit se réaliser à l'arrière du bâtiment du côté de la place des Martyrs.

"Cette décision est une bonne nouvelle, elle vient relancer un projet sur lequel avec Nicolas Langlois nous travaillons depuis plusieurs années", réagit, dans un communiqué, le député communiste de Seine-Maritime, Sébastien Jumel.