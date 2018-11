Un corps décapité et démembré retrouvé près de Rouen

La macabre découverte a été faite au bord de la Seine, près de Rouen (Seine-Maritime), le dimanche 4 novembre 2018. "Un tronc a été découvert à Saint-Etienne-du-Rouvray", explique une source policière. Il s'agit d'un corps démembré et décapité. "Le corps a été découvert par les gendarmes de la brigade fluviale, aux alentours de 17 heures. Il n'avait plus de tête, plus de pieds et plus de mains. Il était enveloppé dans une bâche", poursuit une autre source proche du dossier.

La victime pas encore identifiée

Pour le moment, l'identité de la victime ou la cause exacte de sa mort ne sont pas encore connues. Mais "le décès de la personne serait intervenu récemment", selon les premières constatations. C'est le Service régional de police judiciaire (SRPJ), chargé de l'enquête, qui devra faire la lumière sur cette affaire. De son côté, le procureur de la République, Pascal Prache, a indiqué "n'avoir aucun commentaire à faire".