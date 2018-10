Bonne table : manger sain et bio au Flamant vert

Après un burger la semaine dernière, nous avons décidé d'être plus raisonnables et d'opter pour un repas 100% bio au Flamant Vert, qui vient d'ouvrir ses portes à Caen (Calvados), rue Saint Sauveur. Le restaurant propose une formule du midi à 13 euros, avec un plat principal, un jus et un dessert.

Des goûters et des petits-déjeuners

Chacun se sert dans la vitrine réfrigérée. Nous avons opté pour "La brebis se fend la poire", une salade de riz rouge, brocoli cuit, chou rouge, noix, roquefort et poire, que nous recommandons fortement. Parmi les jus fraîchement pressés, nous avons choisi un "Vitalisant" (à base de citron, chou-rave, pamplemousse, curcuma, gingembre et raisins), en prévision de l'après-midi chargée qui nous attendait ! Une compote pomme-cannelle et noix torréfiées en dessert, et nous voilà parfaitement rassasiés !

L'intérieur du restaurant, composés de quelques petites tables et de deux canapés, est cosy, et une terrasse permet aux chanceux de profiter des derniers rayons de soleil de l'année. Pour les autres, pas de soucis, il est possible de commander à emporter. Pour ceux qui n'auraient pas le temps d'y passer le midi, le Flamant Vert propose également des petits-déjeuners dès 9 heures et des goûters !

Le Flamant Vert, ouvert le lundi de 11 heures à 18 heures et du mardi au samedi de 9 heures à 18h45, rue saint sauveur à Caen.