Camembert. Le plus célèbre des villages normands a son hymne officiel !

Attention, avant-première… Le village de Camembert, situé près de Vimoutiers (Orne) va avoir sa chanson officielle. Elle sera inaugurée le vendredi 21 septembre 2018, interprétée par le duo Willy et les Conquérants, qui habite désormais la petite commune du Pays d'Auge. Un groupe qui interprète un répertoire de reprises folk, blues, rock'n'roll, swing et chansons françaises.

Une idée du maire

L'idée de cette chanson, le maire de Camembert Michel Cousin, l'a eu en 2015. Il a alors naturellement sollicité l'auteur-compositeur interprète parisien né en Normandie (à Lisieux) Willy Bird, du groupe Willy et les Conquérants, qui après trente ans de métier, venait de s'installer au village :

Willy Bird Impossible de lire le son.

Le texte de la chanson a été co-écrit avec Henry Steimen (parolier de Bashung, Delpech, Fugain). Puis il a fallu faire valider la chanson (en réunion de Conseil municipal de Camembert !). Il a aussi fallu trouver un minimum de finance pour enregistrer la chanson dans des conditions professionnelles :

Willy Bird Impossible de lire le son.

Parallèlement, une autre chanson a vu le jour sur la course cycliste Paris-Camembert. Puis d'autres chansons (actuellement 12) sur d'autres spécificités de la région. Une démarche qui ne surprend pas vraiment Tomy, guitariste et chanteur de Willy et les Conquérants :

Tomy Impossible de lire le son.

La chanson a donc été enregistrée, interprétée par Willy accompagné à la guitare par Jean-Luc Pagni qui bosse entre autres pour Tf1. Fin août 2018, un CD deux titres à vu le jour en autoproduction.

Chez les producteurs

Le CD est disponible chez les producteurs du terroir autour de Camembert. C'est maintenant sa phase de promotion qui débute, à commencer chez l'un d'eux par l'inauguration officielle de la chanson, le vendredi 21 septembre 2018 :

Willy Bird Impossible de lire le son.

Chacun est convié (sur réservation 02 33 39 08 08) à cette inauguration, vendredi 21 septembre à 18h30, chez le dernier producteur de fromage encore installé à Camembert : la fromagerie Durand, à La Héronnière, avec jeux et panier de produits à gagner. Écoutez "Camembert-Village":

Camembert-Village Impossible de lire le son.

Cette démarche chez des producteurs locaux devrait se renouveler tous les mois !