Caen. Villes où il fait bon étudier : comment se classe la Normandie ?

Quelques jours à peine après la rentrée des classes, les premiers bulletins de notes tombent déjà pour les villes étudiants. Ce mercredi 5 septembre 2018, le magazine L'Étudiant publie son classement des grandes villes de France où il fait bon vivre pour les jeunes en études.

Et s'il est toujours un peu dur de rivaliser avec Lyon, Toulouse et surtout l'éternel rival breton Rennes, les élèves de Normandie ne s'en sortent pas si mal : Caen (Calvados) et Rouen (Seine-Maritime) sont respectivement les 17e et 20e villes au classement final.

Multiples critères

Parmi les critères retenus, on retrouve bien sûr l'augmentation du nombre d'étudiant, la part d'Erasmus (8,5 % à Caen, 11,7 % à Rouen), la richesse de l'offre de formation mais aussi différents éléments liés à la vie en dehors de l'université. Les deux villes normandes s'illustrent notamment par la richesse de leur vie culturelle (cinémas, musées, salles de spectacle…) mais aussi par le prix du loyer pour un studio (380€ environs à Caen comme à Rouen) ou encore par l'offre de transport ou encore la qualité de l'air.

Une performance à saluer d'autant plus quand on découvre dans la liste des critères pris en compte l'ensoleillement de la ville. En revanche, Le Havre, troisième ville de la région à figurer au classement à encore quelques progrès à faire. Elle se retrouve seulement à la 40e place.