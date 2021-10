Les cadeaux du 25 février au 2 mars sur Tendance Ouest

Votre cuisine d'une valeur de 8 000 euros avec Id Concept / Comera :

Jusqu'au 9 mars ID Concept et Tendance Ouest vous offre vore nouvelle cuisine ! Un cadeau d'une valeur de 8 000 € avec la livraison, la pose, le mobilier et l'équiment électroménager !

ID Concept - Arthur Bonnet à Granville, Mondeville, Villedieu et Cuisine Coméra à Coutances. Id Concept est présent en ce moment à Orn Expo et prochainement sur le salon de l'Habitat de Caen.

Pour participer, envoyez le mot clé TENDANCE par SMS au 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS).

Vos places pour le festival Rire and Pop à Ouistreham :

Gagnez les premières places du festival Rire and Pop les 14, 15, 16 et 17 juin avec samedi 16 juin SHY'M, INNA MODJA, HUSHPUPPIES, LUSSI IN THE SKY, AURELIE CABREL et dimanche 17 juin GERALD DE PALMAS, CORNEILLE, PLASTISCINES, STARLINERS, BOULEVARD DES AIRS...

Pour participer, rendez-vous tous les jours dans La Voix de Stars et le Carré d'As.

A remporter aussi cette semaine sur Tendance Ouest :