Les cadeaux du 15 au 21 septembre sur Tendance Ouest

Soirée VIP au Casino d'Agon-Coutainville :

Dès que vous entendez le « SIGNAL VIP » envoyez le code « TENDANCE » au 7 11 12 (0,50€ / message + coût de l'opérateur) et gagné votre week-end de star à l'occasion des 40 ans du casino de Coutainville:



- soirée au casino avec dîner, champagne et jetons

- nuit au Mascaret (+petit-déjeuner)

- conduisez la RCZ de Peugeot.



La grande soirée anniversaire du casino de Coutainville c'est vendredi 21 septembre, plus de 15 000 € de cadeaux à gagner dont une 107.

A remporter aussi cette semaine :