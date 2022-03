Les cadeaux du 30 juillet au 3 août sur Tendance

Gagnez toutes les activités proposées par AJ HACKETT Normandie au Viaduc de la Souleuvre à l'occasion de la grande journée anniversaire ce dimanche 5 août de 11h à 21h

Une journée spéciale sur le thème des nouveaux sports présentés aux J.O de 2016 (le trial VTT, le double dutch, les échasses urbaines, mais aussi musique et saut d'un hélicoptère en soirée).

Repartez avec votre saut en tyrolienne, votre swing (la balançoire géante) et votre saut à l'élastique en pleine nature à 61m de haut.

Pour participer, envoyez le mot clé TENDANCE par SMS au 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS).

Avant de partir en vacances, gagnez le dernier assistant d'aide à la conduite Coyotte grâce à Paris-Normandie Pneu à la Selle-la Forge (au sud de Flers – 199 €).

Plus simple: écran tactile, reconnaissance vocale, Bluetooth®

Plus de service: mode bouchons, prévention somnolence

Plus de précision: zones de danger / à risque, vitesse limite, confiance éclaireur

Pour participer, envoyez le mot clé TO par SMS 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS).

D'autres cadeaux à remporter cette semaine sur Tendance :