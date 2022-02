Les cadeaux du 26 au 30 septembre sur Tendance Ouest

1 séjour pour 2 à New-York offert par Robine Energies :

Gagnez votre séjour pour à New-York, la ville la plus « tendance » de la planète, dès que vous entendez le signal spécial New-York, envoyez par SMS le code « NY » au 7 11 12.



Le séjour comprend le vol aller / retour pour 2 et 3 nuit au cœur de New-York, d'une valeur de 2 500€ Offert par Robine Énergies à l’occasion de l’ouverture de son showroom à St-Contest dès le 30 septembre et de ses portes ouvertes jusqu'au 2 octobre et à Villedieu les 7, 8 et 9 octobre.



Tirage au sort le 10 octobre en fin de journée sur l'antenne de Tendance Ouest

700 euros d'électroménager avec les Cuisines Lejamtel à Saint-Lô:

Les cuisines LEJAMTEL à St Lô et Coutances vous offre votre bon d'achat de 700€ pour vous équipez en électroménager (réfrigérateur, plaque à induction, cafetière...).

Jouez par SMS en envoyant le mot clé TENDANCE au 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS). Le tirage au sort est prévu le vendredi 30 septembre entre 9h et midi sur l'antenne de Tendance Ouest.

D'autres cadeaux à remporter cette semaine: