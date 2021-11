Rouen. Tennis de table : le SPO Rouen prépare sa rentrée

Le SPO Rouen tennis de table (Seine-Maritime) n'est pas là pour faire de la figuration. À l'aube de la saison 2018-2019 de Pro A, le club peut compter sur trois champions d'Europe pour viser le haut du classement. Emmanuel Lebesson (37e mondial), tête de gondole du projet depuis la saison dernière, est rejoint par l'Autrichien Robert Gardos (49e mondial) et le prometteur Enzo Angles. Pour compléter ce trio, le SPO pourra toujours compter sur le plus Normand des Espagnols, Jesus Cantero, qui aura la double casquette de joueur et de coach cette saison.

Rencontre avec les fans

Pour présenter l'équipe à ses supporters, le SPO a prévu une rencontre, le jeudi 30 août 2018 à partir de 17h15 au gymnase Colette-Besson de Rouen. Ils pourront voir les joueurs mais aussi vérifier s'ils sont prêts en tapant la balle avec eux et en discutant de leurs ambitions.

Les Rouennais débuteront leur championnat à l'extérieur le mardi 25 septembre 2018 chez un favori, Pontoise, avant de recevoir pour la première fois au Kindarena le vendredi 5 octobre 2018, avec la venue de Chartres.