Rouen. Tennis de table : le SPO Rouen reçoit le champion en titre

Attention à la bête blessée. Ce mardi 6 novembre 2018, le SPO Rouen tennis de table (Seine-Maritime) ne reçoit pas n'importe quelle équipe, au Kindarena, pour la quatrième journée de Pro AM. Certes, La Romagne a raté son début de saison, avec une victoire et deux défaites. Mais l'équipe est tout de même championne de France en titre.

Un duel pour le podium

C'est donc un gros challenge qui attend le capitaine Jesus Cantero et ses joueurs. Surtout qu'après deux victoires en trois matches, les Rouennais sont plus que jamais dans la course au podium. Pour cette rencontre, Emmanuel Lebesson, Robert Gardos, Enzo Angles et Jesus Cantero devront être tranchants et ne pas laisser passer une occasion de prendre le large contre un concurrent direct aux premières places.

Le rendez-vous est donné ce mardi 6 novembre 2018, à partir de 19h15 au Kindarena.