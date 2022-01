Rouen. Tennis de table : première à domicile réussie pour le SPO Rouen

Après une première victoire 3-0 face à Pontoise, le SPO Rouen tennis de table (Seine-Maritime) devait confirmer son bon début de saison face à Chartres et devant son public du Kindarena, pour la première fois de la saison.

Dans le premier match, Emmanuel Lebesson (n°50 mondial) affrontait Romain Lorentz (n°214 mondial). Les deux joueurs se connaissent bien car ils côtoient tous les deux l'Insep. Le Rouennais fait cependant respecter la hiérarchie et s'impose facilement en trois sets (11-07, 11-09, 11-06).

Des recrues au niveau

Pour la deuxième confrontation, c'est Robert Gardos, la nouvelle recrue du SPO, qui affrontait le champion de France, Alexandre Robinot. Gardos a pris doucement ses marques et a remporté trois sets d'affilée pour s'imposer après avoir concédé la première manche (5-11, 11-6, 11-4, 11-6).

Le troisième match est un peu plus serré entre Enzo Angles et Vitor Seiji Ishiy, mais le Rouennais a pris l'avantage en cinq sets (11-7, 1-11, 11-9, 4-11, 12-10) et donné la victoire à son équipe.

Rouen a donc remporté sa deuxième victoire en raflant tous les points. Au classement, le SPO se retrouve en tête avec six points.

