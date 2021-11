Rouen. Tennis de table : une rencontre pas si facile pour le SPO Rouen

Après trois défaites consécutives, le SPO Rouen (Seine-Maritime) devait remonter la pente. Cette 11e journée se présentait comme une occasion de prendre des points facilement face à une équipe 8e du classement, Chartres.

Mauvais départ pour les Coyotes de Rouen

La rencontre commence mal pour le SPO, Enzo Angles (n°38 français) s'incline en trois sets (11-4, 11-9, 11-4) face au champion de France en titre Alexandre Robinot (n°13 fr). Puis c'est au tour de Robert Gardos (n°5 fr) d'affronter Romain Lorentz (n°33 fr), mais là aussi le Normand s'incline 1-3 (10-12, 11-5, 8-11, 10-12).

Après la pause, Jesus Cantero (n°40 fr) doit remonter la pente face à Vitor Seiji Ishiy (n°65 fr) et réussi à s'imposer 0-3 (7-11, 6-11, 4-11). Ensuite, Gardos affronte Robinot et, lui aussi, réussi à prendre le point en trois sets (10-12, 9-11, 4-11) et remet le SPO dans la course. Enzo Angles doit se battre face à Romain Lorentz pour le dernier point. Le Normand conclu la rencontre sur le score de 1-3 (6-11, 7-11, 11-5, 8-11) et donne aussi la victoire à son équipe.

Le SPO privé de son joueur phare

Un match éprouvant pour le SPO, privé de son joueur phare, Emmanuel Lebesson, qui souhaitait se reposer pour les prochaines rencontres. Cette victoire permet aux Coyotes du SPO de mettre fin à une spirale infernale de trois victoires et de conserver la 4e place du classement avec 25 points, 7 victoires et 4 défaites.

La prochaine journée, prévue vendredi 15 février 2019 à domicile, se jouera face à Jura Morez, les leaders du championnat avec 31 points (10 victoires pour une seule défaite).