Rouen. Fed Cup à Rouen : le programme des demi-finales est connu !

Que la fête commence ! Les supporters de l'équipe de France de tennis féminin connaissent enfin depuis le vendredi 19 avril 2019 le programme des matches de la demi-finale de Fed Cup, qui oppose les tricolores aux Roumaines sur la terre battue du Kindarena de Rouen (Seine-Maritime). Pour les simples, le capitaine Julien Benneteau a sans surprise fait appel à Caroline Garcia, sa joueuse la mieux classée (21e mondiale). Pour le deuxième simple, il a tranché en faveur de Kristina Mladenovic (66e mondiale).

Garcia et Mladenovic sur tous les fronts

La Française aura d'ailleurs la lourde tâche d'ouvrir le bal, le samedi 20 avril 2019 à 14h, face à Simona Halep, la numéro 2 mondiale et tenante du titre à Roland-Garros. Pour le deuxième match de la journée, Caroline Garcia affrontera Mihaela Buzarnescu (30e mondiale).

Le programme du dimanche 21 avril 2019 est plus flou, car les capitaines peuvent changer les joueuses en dernière minute en fonction de l'évolution du score ou de l'état de forme de leurs troupes. Pour le moment, c'est Caroline Garcia qui devrait à son tour se frotter à Simona Halep, avant de voir Mladenovic affronter Buzarnescu. Pour le double, qui devrait refermer cette opposition et potentiellement désigner le vainqueur, la Roumanie présentera une paire Begu-Niculescu pour jouer contre... Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ! Les deux joueuses devraient donc se partager toutes les rencontres. Alizé Cornet, Pauline Parmentier et Fiona Ferro, elles aussi convoquées, se tiendront prêtes au cas où leur capitaine fasse appel à l'une d'entre-elles.

