Tennis : Rouen accueillera la demi-finale de Fed Cup !

C'est une très belle surprise, pour tous les fans de tennis de Rouen (Seine-Maritime). Le vendredi 22 février 2019, la Fédération française de tennis (FFT) a annoncé que le Kindarena accueillerait la demi-finale de la Fed Cup, la compétition internationale par équipe chez les femmes. Les samedi 20 et dimanche 21 avril 2019, c'est donc une opposition entre la France et la Roumanie qui est au programme.

La numéro 2 mondiale à Rouen ?

L'occasion pour les spectateurs de voir les meilleures joueuses tricolores qui seront retenues par le capitaine Julien Benneteau, comme Caroline Garcia, Kristina Mladenovic ou encore Alizé Cornet. En face, les Roumaines proposeront une opposition féroce, certainement emmenées par Simona Halep, actuellement numéro 2 mondiale au classement WTA et connue du public français pour être tenante du titre à Roland-Garros.

Pour le moment, la surface n'a pas encore été choisie. "On se laisse encore quelques jours pour décider, aussi pour en parler avec les joueuses", explique Julien Benneteau dans une vidéo diffusée par la FFT. En tant que joueur, il a lui-même joué deux rencontres de Coupe Davis à Rouen, le pendant masculin de la Fed Cup. La dernière fois, c'était en 2017 avec à la clé un succès et une qualification contre la Grande-Bretagne.

• À lire aussi. Coupe Davis : À Rouen, les Bleus déjà qualifiés pour la demi-finale



"À titre personnel, moi j'ai des bons souvenirs, se souvient le capitaine français. On a joué deux rencontres là-bas, contre Israël et la Grande-Bretagne, et ont a gagné les deux. Donc forcément il y a de bonnes "vibes" On espère que le Kindarena sera plein. On connait aussi les installations et à chaque fois on a été super bien reçu."