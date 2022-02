Rouen. Tennis : Rouen et le Kindarena prêts à s'embraser pour la Fed Cup

Encore en activité, raquette en main à l'époque, Julien Benneteau s'en souvient forcément. Un week-end d'avril, de la terre battue, une belle ambiance dans les travées et une qualification à la clé. Après avoir participé à la victoire contre la Grande-Bretagne en 2017, le capitaine de l'équipe de France de Fed Cup s'apprête à retrouver le Kindarena de Rouen (Seine-Maritime). Les samedi 20 et dimanche 21 avril 2019, les Roumaines formeront le dernier obstacle sur la route de la finale pour les Françaises.

Halep, Garcia et Mladenovic au programme

Pour le plus grand plaisir des fans normands de la petite balle jaune, plusieurs grands noms du circuit WTA sont attendus sur le court rouennais. La plus grande attraction ? Simona Halep, chef de file de l'équipe de Roumanie, actuellement n°2 mondiale et tenante du titre à Roland-Garros. Excusez du peu. Si le reste de l'équipe visiteuse est bien moins connu, la partie sera forcément compliquée pour les protégées de Julien Benneteau, qui pourront compter sur une salle pleine avec "entre 4800 et 5000 personnes", selon le capitaine tricolore.

Direction Rouen pour le #TeamFranceTennis, pour aller affronter ce week-end la Roumanie de Simona Halep en demi-finale de la @fedcup. Les Bleues se sont retrouvées ce dimanche soir entre sourires, discours de Julien Benneteau et un peu de Tiger Woods... pic.twitter.com/CTNsYVYr4D — FFT (@FFTennis) April 15, 2019

Pour l'occasion, il a choisi de rappeler Caroline Garcia, la n°1 française et n°21 mondiale, qui est revenue en quart de finale après deux ans d'absence. À ses côtés, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet, Pauline Parmentier et Fiona Ferro essaieront de qualifier leur équipe. Le tirage au sort des rencontres aura lieu le vendredi 19 avril 2019.

A LIRE AUSSI.

Tennis : Rouen accueillera la demi-finale de Fed Cup !

Tennis: Garcia, de la révélation à la confirmation