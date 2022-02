Rouen. Fed Cup : Rouen a poussé les Françaises en finale [photos]

Le Kindarena s'était transformé, les samedi 20 et dimanche 21 avril 2019, pour la demi-finale de Fed Cup entre la France et la Roumanie. Terre battue ocre comme à Roland-Garros, tribune pleine bicolore... Une bonne partie de supporters français mais aussi des Roumains venus en masse pour supporter leur équipe et qui ont certainement contribué à décontenancer les joueuses françaises.

Une rencontre indécise

Il faut remonter à 1976 pour retrouver l'unique rencontre qui avait opposé les deu pays. 42 ans auparavant, les Françaises s'étaient inclinées lourdement 3-0. Mais la génération actuelle voulait réécrire l'histoire. Pour la première rencontre, Kristina Mladenovic (n°63 WTA) affrontait Simona Halep (n°2 WTA). La hiérarchie était respectée et Halep s'imposait en deux sets (6-3/6-1).

Ensuite, c'est Caroline Garcia (n°21 WTA) qui ramenait la France à égalité contre Mihaela Buzarnescu (n°30 WTA) (6-3/6-3). À l'issue de cette première journée, rien n'était joué. La première rencontre du dimanche opposait Caroline Garcia à Simona Halep. Un duel de très haut vol pour les deux meilleures joueuses de chaque équipe.

Le match était très serré avec un premier set qui durait plus de 72 minutes et qui voyait la Française s'imposer au tie-break 7-6. Le set suivant était tout aussi tendu mais Halep, poussée par les supporters venus en nombre, renversait la tendance et s'imposait 6-3. Sur sa lancée, la Roumaine remportait également pour le troisième set décisif 6-4 et donnait l'avantage à son pays (1-2).

Chaque point a coûté cher

Pour le quatrième match de la rencontre, le capitaine Julien Benneteau faisait rentrer Pauline Parmentier (n°53 WTA), qui est en forme ces temps-ci et à qui la terre battue en intérieur ne résiste pas. "On a eu une discussion avec le staff et les joueuses concernées, Alizé Cornet était d'accord pour que Pauline, très en forme ces temps-ci, rentre face à Begu. Alizé n'aime pas le jeu de la Roumaine et on est tombé d'accord sur le fait que Pauline avait plus de raison de jouer", expliquait Julien Benneteau. Pauline Parmentier donnait raison à son capitaine en s'imposant face à Irina-Camelia Begu (n°82 WTA) en trois sets : 6-3, 2-6, 6-2.

À l'issu de ces matches en simple, la France et la Roumanie étaient à égalité et il fallait jouer le double décisif pour déterminer qui irait en finale face à l'Australie. Le double opposait la paire Garcia-Mladenovic face à Halep-Niculescu. Un choix logique pour le capitaine car la paire française a un Grand Chelem en poche (Rolland-Garros 2016) et Mladenovic est n°3 en double.

À l'image de la rencontre, le double est plus que tendu. Les Françaises ont du mal à trouver leurs marques au filet et le public roumain, toujours présent, encourageait avec ferveur sa paire qui remportait le premier set (5-7). Lors du deuxième set, les Françaises se ressaisissaient, remportaient le set 6-3 et continuaient sur leur lancée pour s'imposer également lors du dernier set 6-4.

"On était prête à rentrer pour le double si Pauline ramenait le point de l'égalisation, on s'est entrainé pour ça. Même si j'ai fait quelques erreur au filet, on a fait l'effort ensemble. On a jouer ensemble et ça représente bien l'esprit de ce week-end", appréciait Caroline Garcia à la fin de la rencontre. Avec la victoire du double, les Françaises obtiennent leur ticket pour la finale face à l'Australie les 9 et 10 novembre prochains.