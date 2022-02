Rouen. Fed Cup à Rouen : la France égalise et s'offre une belle !

Le public du Kindarena de Rouen (Seine-Maritime) en a pour son argent ! Le dimanche 21 avril 2019, la demi-finale de Fed Cup qui s'y joue entre la France et la Roumanie est plus indécise que jamais. Menées 2 à 1 et obligées de gagner le dernier simple, les tricolores sont revenues à égalité grâce à Pauline Parmentier. Préférée à Kristina Mladenovic, la Française a battu Irina-Camelia Begu en trois sets (6/3 - 2/6 -6/2 ). Tout se jouera en début de soirée dans un double décisif pour rejoindre l'Australie en finale.