Saint-Étienne-du-Rouvray. Près de Rouen, Stéphane Da Silva transmet le virus du graff

À 16 ans, Stéphane Da Silva découvre le graffiti avec un ami alors qu'il est scolarisé au lycée des Bruyères à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). "Mon terrain d'entraînement, c'était les tables du lycée et depuis je n'ai jamais arrêté le graff, explique Stéphane Da Silva, alias Web. On n'avait pas le même matériel qu'aujourd'hui, on se débrouillait avec de l'encre."

Avec le temps, l'artiste, qui habite à Saint-Etienne-du-Rouvray, développe sa passion : "La rue reste une galerie immense et gratuite. Je suis attiré par le ferroviaire car ça permet de faire voyager son dessin". Mais pour Stéphane Da Silva, pas question de s'exprimer sur certains lieux comme les lieux de culte, les cimetières ou les maisons de particuliers. "Si je fais du graff, c'est pour le plaisir et l'adrénaline", confie-t-il même si aujourd'hui, il réalise des expositions. Il a d'ailleurs participé en juin 2018 au festival Veines urbaines, à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Des ateliers tout public

Devenu animateur et éducateur spécialisé, il a apporté sa passion pour le graff auprès des plus jeunes. "Il n'y a pas de règles dans le graffiti et c'est ce qu'apprécient les jeunes. Ils peuvent inventer et imaginer, c'est un outil formidable pour travailler avec tous types de public." Stéphane Da Silva a envie de développer ces ateliers en démarrant sa propre activité pour faire découvrir le graff dans différents lieux "des établissements d'éducation spécialisée ou même auprès de personnes âgées".

"Avec un certain public, le côté transgressif fonctionne aussi même si j'explique qu'en atelier ils peuvent se retrouver avec de sacrées amendes, poursuit-il. Quand ce sont eux qui font quelque chose, c'est souvent mieux respecté dans le temps." Une idée qu'il a lui-même expérimentée puisqu'un graff réalisé dans le quartier de Château blanc, à Saint-Etienne-du-Rouvray, a duré pendant une dizaine d'années, sans dégradations.

Pratique. Pour contacter Stéphane Da Silva, rendez-vous sur sa page Facebook : Palissart.