Saint-Étienne-du-Rouvray. Après l'attentat, Saint-Étienne-du-Rouvray érige un monument "engagé" pour la paix

Un grand disque de 2,50m de diamètre mêlant hommages au père Hamel et symboles de fraternité se dressera bientôt devant l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Après un appel d'offres lancé aux artistes, c'est finalement le projet de Vincent et Bécheau et Marie Laure Bourgeois, deux artistes originaires du Périgord, qui a été retenu.

Un texte fondateur

"La démarche de la municipalité qui, au-delà du travail de mémoire veut adresse un message de paix et de fraternité nous a séduit", raconte l'architecte. Avec sa collègue, ils ont imaginé une oeuvre où se mêlent "différents profils, différents visages - dont celui du père Hamel - qui sont là pour dialoguer et s'entendre."

Mais l'élément principal de ce monument sera la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, gravée dans la pierre. "On a eu envie de mettre un texte fondateur, explique Vincent Bécheau. Nous avions déjà travaillé sur la déclaration des droits de l'homme, et à chaque fois qu'on la relit, que l'on retombe sur un article, c'est assez émouvant et on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail à faire".

Un message aux nouvelles générations

Car au-delà de l'hommage, l'oeuvre conçue par les deux architectes est engagée. "Nous sommes dans une période agitée où les atteintes à nos fondamentaux sont une priorité, présente Vincent Bécheau. On a vu après les attentats de Charlie qu'il y avait besoin d'éduquer, et c'est vraiment ça notre démarche. Il ne s'agissait pas de mettre une colombe avec un brin d'olivier dans le bec mais d'avoir quelque chose de plus militant, en s'adressant à la génération montante."

Installé sur le parvis de l'église où le père Hamel a été assassiné, le monument aura donc une place centrale à Saint-Étienne-du-Rouvray. "L'idée était aussi de l'installer au coeur de l'espace public, dans un endroit où des groupes scolaires pourront par exemple s'arrêter pour la découvrir."

Réalisée en collaboration avec des artisans normands, l'oeuvre devrait être inaugurée en juin, quelque temps avant les premières commémorations de l'attentat du 26 juillet 2016.

