Saint-Étienne-du-Rouvray. Le monument en hommage au père Hamel dévoilé à Saint-Étienne-du-Rouvray

Un mois jour pour jour avant l'anniversaire de l'attentat qui a coûté la vie au père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), une stèle commémorative a été installée près des lieux du drame lundi 26 juin 2017, dans l'après-midi. Les deux artistes qui ont créé l'oeuvre étaient présents pour s'assurer de sa bonne installation.

L'inauguration prévue à la date anniversaire

D'un diamètre d'un peu plus de deux mètres, le grand cercle métallique cite le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Maintenant que la stèle est installée, il reste quelques aménagements à faire autour, notamment du côté des bancs et du revêtement du sol.

L'oeuvre d'art sera officiellement inaugurée le mercredi 26 juillet 2017 pour le premier anniversaire de l'attentat, après une messe célébrée dans l'église Saint-Étienne par Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen.

