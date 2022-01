Rouen. Le SPO Rouen tennis de table affaibli après les mondiaux

L'absence de Kwan-Kit Ho a encore pesé lourd. En déplacement à Istres le vendredi 11 mai 2018, le SPO Rouen a dû faire jouer un Jesus Cantero blessé au genou après les mondiaux par équipes, pour pallier l'absence de son jour hongkongais. L'Espagnol s'est aligné mais il a dû renoncer et céder la victoire à son adversaire (3-0). Dans le second match, Emmanuel Lebesson doit prendre la victoire face à Benjamin Brossier (n°40). Le Normand réalise un 0-3 (8-11, 6-11, 9-11) contre son adversaire et remet le SPO à flot.

Cantero obligé de jeter l'éponge

Après la pause, Salifou gagne son match 1-3 (7-11, 12-10, 9-11, 3-11) contre Paul Gauzy et donne l'avantage au SPO. Avec Cantero blessé, les Rouennais savaient qu'ils allaient donner le point du 5e match. Il leur fallait donc à tout prix remporter le match 4 pour gagner la rencontre. Face à Li, Lebesson est finalement tombé sur plus fort que lui et s'est incliné en quatre sets acharnés 3-1 (16-14, 11-7, 8-11, 16-14).

Avec une défaite d'un seul point, le SPO limite la casse et reste sixième du classement avec 31 points (neuf victoires pour sept défaites). Il reste encore deux journées de championnat et mathématiquement la troisième place du podium reste encore accessible.

