Caen. À Caen, une application pour précommander son menu au restaurant

Réduire le temps d'attente au restaurant de près de 20 minutes ? Ça sera bientôt possible grâce à l'application mobile normande Restonome. Son objectif ? Permettre aux clients de précommander leur repas dans un restaurant avec l'heure d'arrivée pour ensuite être servi à peine assis à leur table. Déjà en application depuis une quinzaine de jours à Rouen (Seine-Maritime), elle va être testée à partir du lundi 14 mai 2018 dans un restaurant caennais, le Café Mango.

Le temps d'attente n'existe plus

"En moyenne, un repas au restaurant dure 45 minutes entre le moment où on rentre dans l'établissement et le moment où on en sort. Avec l'application, le temps d'attente avant et après la commande n'existe plus. Quand le client arrive, son plat lui sera servi quasiment tout de suite", explique Eric Barrande, chef du Bistrot Parisien à Rouen (Seine-Maritime).

Pour le restaurateur, l'application permet de rationaliser aussi bien le temps et que les produits. "En moyenne dans un bistrot, le midi, c'est le plat du jour qui est le plus commandé. L'application nous donne une visibilité générale avant le service et le nombre de couverts. On peut préparer des plats avant et les garder au chaud jusqu'à ce que le client arrive".



Les concepteurs de l'application le reconnaissent, ce qui fait le charme d'un restaurant, à savoir prendre son temps, disparaît un peu. Mais l'application s'adresse à une clientèle très ciblée : "ce sont les gens qui n'ont pas envie de passer toute leur pause déjeuner au restaurant ou les clients du soir qui se demandent à 22 heures si un restaurant peut encore les servir", précise Cédric Monnet, co-fondateur de l'application.

Pour l'heure Restonome ne fonctionne que sur iPhone mais une version Androïd est en cours de préparation.