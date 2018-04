À Rouen, le marc de votre café lui sert de fertilisant

À Rouen (Seine-Maritime), Stéphane Barbot récupère le marc de café dans les bars et restaurants de la ville et le redistribue ensuite dans les jardins partagés pour en faire un fertilisant, un répulsif ou du compost. Samedi 14 avril 2018, il organise une grande collecte avec l'association Zéro déchet.

20 000. C'est le nombre de litres de marc de café récupérés en un an par Stéphane Barbot. Via son association Marc en terre, il collecte auprès d'une trentaine de bars et restaurants de Rouen (Seine-Maritime) le marc des cafés servis depuis mai 2017. Le marc est ensuite redistribué dans les jardins partagés ou communaux de l'agglomération pour servir de fertilisant ou de répulsif.

Samedi 14 avril 2018, avec l'association Zéro déchet, il organise une journée de collecte dans Rouen, en plus de celles qu'il effectue d'habitude, afin de promouvoir son geste. "L'objectif de cette journée est de montrer que tout le monde est capable de faire ce que je fais, explique Stéphane Barbot. Sur le chemin entre le boulot et chez soi, il est facile de déposer un bac dans un bar ou un restaurant et de passer le récupérer pour donner le marc le week-end dans un jardin."

Stéphane Barbot collecte deux à trois fois par semaine le marc de café dans une trentaine d'établissements rouennais. - Noémie Lair

Pour l'occasion, les bacs déposés dans les établissements seront récupérés en vélo cargo et le marc sera redistribué dans le Jardin de Félix, au sud de Rouen.

De nombreux bienfaits

"Le marc de café a plein d'utilités que beaucoup de gens ont oublié, explique l'organisateur. On utilise 2 % du café, le reste est du déchet. À la place de le jeter, on peut le réutiliser comme fertilisant pour le jardin, comme répulsif insecte, limasse, chat, comme antimoustique ou encore dans les canalisations pour évacuer les déchets, comme masque pour le visage puisque ça enlève les impuretés de la peau, etc."

Début de la collecte à 15 heures, au bar L'Ardoise, allée Eugène-Delacroix.

