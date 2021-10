Rouen. Un différend familial qui tourne mal

Le couple vit à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime) depuis vingt-cinq ans. La situation est tendue depuis longtemps, au point que le prévenu réintègre parfois le domicile commun après avoir été hébergé ailleurs. Le 7 décembre 2017, la Police est appelée par la victime pour constater un différend familial qui vient de se produire dans la violence. Les policiers découvrent la femme le visage rougi et se plaignant de douleurs au corps. Le prévenu, qui s'était absenté à l'arrivée des policiers, revient sur les lieux et est interpellé pour être entendu en garde à vue. Il reconnaît une discussion qui s'est envenimée avec sa compagne, mais nie les menaces de mort. La victime dépose plainte le 8 décembre 2017.

Il récidive

Entendue à son tour, elle dénonce la scène de violences à son encontre en décrivant son compagnon qui l'insulte, la fait tomber dans l'escalier et la menace avec une paire de ciseaux. Elle ajoute qu'elle a déjà été victime de son comportement violent lors d'un épisode similaire en 2005, lequel est porté au casier judiciaire du prévenu. Un certificat médical attestera de coups portés à la tête de la victime, et décidera d'une incapacité temporaire de travail de deux jours.

Cinq ans de prison avec sursis

"Je regrette de m'être emporté", dit le prévenu à la barre. Pour la partie civile, "les faits sont en défaveur du prévenu", et le Ministère Public note que "c'est une récidive qui doit être sanctionnée". Sa défense assure que "le mis en cause est pleinement conscient de ses excès". À l'issue des délibérations, il est déclaré coupable des faits reprochés et condamné à cinq ans de prison avec sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

