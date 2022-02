Rouen. À Rouen, il menace de mort un magistrat pendant l'audience

C'est à l'audience du 14 novembre 2018 au Palais de Justice de Rouen, au cours de laquelle Oumar Cissé, 36 ans, est jugé pour un délit précédent, qu'il s'emporte soudainement. Il tient des propos insultants et inacceptables à l'encontre du Président du tribunal ainsi que ses assesseurs qui l'entendaient. Mais, incontrôlable et non content de l'effet produit, il lance à la cantonade des menaces de mort aux magistrats et à l'escorte policière qui le surveille à coups de "je vais tous vous tuer". Il est bien sûr aussitôt expulsé de la salle d'audience qui néanmoins se poursuit. En marge de cet épisode, le prévenu se rend également coupable le 11 décembre 2015 au Havre de dégradation de bien public en cassant la caméra de vidéo-surveillance d'un bailleur social.

Un lourd casier

Il ne reconnaît cependant pas les faits, quand bien même sa présence sur les lieux est clairement identifiée par le bailleur. Ce délit supplémentaire vient s'ajouter aux 18 condamnations figurant sur son casier judiciaire pour outrages, viol et menaces de mort. Le procureur de la République déclare :"il faut protéger la société d'un tel individu", tandis que la défense estime que "ses provocations sont autant d'appels à l'aide". À l'audience du lundi 15 avril 2019, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de prison d'un an ferme et prononce son maintien en détention.

