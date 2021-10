Rouen. Prison ferme pour avoir menacé des policiers de mort à Rouen

Lors d'un contrôle d'identité à Rouen le 8 août 2018, des policiers ont maille à partir avec Matthias Dampied Kaçi, 18 ans, accompagné de deux amis alors qu'ils descendent d'un bus. Des propos insultants sont immédiatement proférés à l'encontre des policiers. Le récalcitrant est aussitôt interpellé et menotté pour être amené au commissariat. Lors de la fouille au corps, les fonctionnaires trouvent, cachés dans ses vêtements, un poing américain et un couteau. Le prévenu se justifie en expliquant qu'il souhaite pouvoir se défendre en cas de mauvaises rencontres. Il se montre récalcitrant, résiste et adresse des menaces de mort aux policiers alors qu'il est placé en garde à vue. Lors de son audition, il assure qu'on lui a manqué de respect et affiche un comportement agressif.

Il s'enfuit

Attendant un moment plus propice pour poursuivre l'investigation, le suspect est conduit vers la geôle. Saisissant l'occasion d'une porte du commissariat restée ouverte, le prévenu se rue à l'extérieur. Il sera vite rattrapé. À la barre, il déclare: "On m'a cru agressif, c'est faux". Son casier judiciaire fait état de trois mentions pour violences et outrages. Pour le procureur de la République, le prévenu montre une "incapacité à se soumettre à l'autorité publique". Pour sa défense, le parcours du prévenu "ne ressemble pas aux faits reprochés". À l'audience du mardi 14 août et après délibération, le tribunal correctionnel de Rouen le reconnaît coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de deux mois de prison ferme pour menaces de mort accompagnées d'outrages.

A LIRE AUSSI.

Normandie : à la barre, le conjoint violent est sans regret

Calvados : un couple condamné pour outrages et menaces envers des policiers

Calvados : une mère agresse des policiers pour protéger son fils

Seine-Maritime : il agresse gratuitement les passants

Calvados : il frappe sa victime, inconsciente