Saint-Lô. Un migrant expulsé malgré la mobilisation d'un collectif d'aide dans la Manche

Le Collectif Saint Lois d'Aide au Migrants a manifesté devant le commissariat de Saint-Lô (Manche) ce lundi 19 mars 2018 en début de matinée, au moment où une dizaine de jeunes du Darfour et de Somalie sont venus pointer afin de répondre à leurs obligations légales.

Un jeune homme de 21 ans expulsé

Un jeune homme âgé de 21 ans, originaire de Somalie et hébergé au Centre d'Accueil et d'Orientation (CAO) de Coutances, a été interpellé par la police aux frontières, et ce malgré la présence du collectif. Il a ensuite été renvoyé en Italie, selon la procédure Dublin III, qui veut que seul le premier pays d'accueil soit en responsabilité de la demande d'asile.

Le collectif dénonce cette procédure évoquant une maltraitance et en appelle au préfet qui a tous pouvoir. Joël Fraboulet du Collectif Saint Lois d'Aide au Migrants :

Un nouveau rassemblement est programmé l'appel d'Alternatives Solidaires, La Pastorale des Migrants, et la LDH, mercredi 21 mars 2018 à 18 heures place Saint-Nicolas à Coutances (Manche)