Manche. Un léger recul des passages aux urgences de Saint-Lô et Coutances

Selon une étude du ministère de la Santé, plus de 3 heures s'écoulent entre l'entrée aux urgences des hôpitaux et la sortie pour la moitié des patients, selon une enquête réalisée sur les 719 services d'urgence en France le 11 juin 2023.

Un petit recul des passages aux urgences est à noter sur l'année 2024, avec 48 241 passages aux centres hospitaliers de Saint-Lô et de Coutances en 2023 contre 47 034 en 2024, pour une durée moyenne de 4 heures. Une durée qui paraît longue, trop longue, mais qui s'explique. Elle est essentiellement liée à un manque de lits d'hospitalisation, de personnels, mais aussi de transports sanitaires.

Thomas Delomas, chef des urgences de l'hôpital de Saint-Lô et directeur médical du Samu de la Manche.

Thomas Delomas Impossible de lire le son.

Ces durées d'attente sont liées aussi aux critères de gravité et non de l'ordre l'arrivée des patients. Stéphanie Guédon, cadre du pôle urgences et réanimation des centres hospitaliers de Saint-Lô et de Coutances, explique ce fait.

Stéphanie Guédon Impossible de lire le son.

Les urgences du centre hospitalier de Saint-Lô vont être totalement rénovées et agrandies pour un montant de 8 millions d'euros, ce qui permettra une meilleure prise en charge.