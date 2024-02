Manche. La doyenne Hamada, vache normande, brille au Salon de l'agriculture

Au Salon de l'agriculture, il y a bien sûr Oreillette, égérie de cette 60e édition. Mais il y a bien d'autres vaches normandes qui se distinguent, comme Hamada, 12 ans, installée dans l'EARL Allix à Carantilly, entre Saint-Lô et Coutances.

Un titre de grande championne

Cette vache a déjà huit veaux à son actif et a remporté, dimanche 25 février, le prix de "femelle en cours de 4e lactation et plus", épreuve parrainée par le Département de la Manche. Ce n'est pas tout, Hamada s'est également vue adjuger le titre de grande championne adulte de la race normande. Une fierté pour l'éleveuse Marie-Hélène Allix associée avec son frère, Gratien. "C'est une vache qu'on prépare tous les jours", confie l'éleveuse. "C'est aussi la doyenne sur le Salon."