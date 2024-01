Normandie. Le vrai Oncle Scott's fait la tournée des restaurants : "La France est mon second pays"

Une visite exceptionnelle et tellement importante. Laurent Marie, 56 ans, le gérant fondateur des restaurants Oncle Scott's, accueille depuis mi-janvier l'Américain Scott Randall Rhodes, en provenance du Mississippi. C'est lui qui a donné son nom et son visage au restaurant, dont le premier a vu le jour en décembre 1998 à Tourlaville.

Le succès Oncle Scott's

Par amour, Laurent Marie avait quitté Londres pour revenir en France. Il a alors eu l'idée de monter son premier restaurant Oncle Scott's en s'inspirant de tout ce que lui avait montré son ami Scott Randall Rhodes, qu'il avait rencontré aux Etats-Unis. Depuis son arrivée en terres normandes, cet ancien coiffeur, chanteur de country, a rencontré les futurs musiciens avec lesquels il jouera dans la Manche pour le 80e anniversaire du D-Day. Il en a profité pour faire la tournée des restaurants. Il a par exemple déjeuné à Carentan et à Tourlaville le samedi 20 janvier, à Querqueville le mardi 23, à Coutances le mercredi 24, ou encore à Bretteville-sur-Odon le jeudi 25. Une belle occasion pour réaliser des photos avec des clients.

La vedette est également attendue vendredi 26 janvier, à midi, à Saint-Lô. Laurent Marie est arrivé à une chaîne de 17 établissements en France, dont la majorité en Normandie. Il prévoit l'ouverture prochaine de trois nouveaux restaurants.

Interview avec Scott Randall Rhodes

Dans quel cadre s'inscrit votre visite ?

"Nous nous sommes rendus dans plusieurs des restaurants de la chaîne Oncle Scott's pour dire bonjour et montrer ma sympathie pour les employés et les clients."

Vous êtes aussi venu pour préparer le 80e D-Day ?

"Oui, je me sens vraiment chanceux de pouvoir venir en France pour les célébrations du D-Day. Si je me souviens bien, je vais y faire quatre concerts dans la Manche, dont l'un d'entre eux sera très important avec beaucoup de monde attendu, ce sera à Carentan le 8 juin. Nous jouerons aussi le 6 juin à la brasserie de Sainte-Mère-Eglise au cours d'un festival de quatre jours. Nous serons aussi dans un restaurant à Coutances et près de Bricquebec."

Est-ce que vous avez déjà participé au D-Day ?

"J'ai participé au 65e anniversaire, où j'ai vu les parachutistes, et c'était une magnifique expérience. Je me suis dit à ce moment qu'un jour, j'aimerais revenir et faire un concert pour le D-Day. Et maintenant mon rêve se réalise. D'ailleurs, j'ai une chanson qui s'appelle Steal penny qui parle d'un soldat qui a une pièce dans sa poche et qui doit aller à Omaha Beach pour combattre. Puis une balle a touché la pièce, lui sauvant ainsi la vie. C'est de la fiction, mais cette histoire aurait pu arriver. J'ai composé cette chanson moi-même avec deux co-écrivains."

Qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois de venir dans les restaurants Oncle Scott's ?

"J'ai toujours du mal à croire que c'est la réalité. J'ai rencontré M. Marie par hasard au Mississippi avant de développer notre amitié. Maintenant, il y a le restaurant, et c'est incroyable pour moi de voir mon visage et mon nom. D'être reconnu régulièrement quand je visite la Normandie, il m'arrive de faire des autographes, c'est fou ! C'est une histoire incroyable, je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça pourrait arriver dans ma vie, et même s'il n'y avait pas le restaurant, j'ai mon très bon ami Laurent, et je ne changerais pas ça. Le restaurant est un bonus, et maintenant j'ai beaucoup d'amis en France. Je dis toujours que la France c'est mon second pays parce que je me sens vraiment chez moi ici, en Normandie."

C'était un peu le rêve américain à la française ?

"C'est le rêve américain à l'envers."

Qu'aimez-vous manger ici ?

"Ce que je préfère, c'est le jambon grillé, les frites de patate douce et les haricots verts, mais les burgers sont aussi super. La cuisine est vraiment similaire à celle que l'on retrouve en Amérique."

Avez-vous essayé tous les plats du restaurant ?

"J'ai essayé la plupart d'entre eux, et maintenant je suis heureux parce qu'on ne sert plus de kangourou, parce que j'avais peur qu'en mangeant du kangourou je devienne vraiment 'jumpie' (blague)."