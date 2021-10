Bons coups de vent et de bonnes pluies sur l'Orne !

Un vent bien turbulent cette nuit et ce mardi matin, des rafales jusqu’à 80 voire plus ! 83 km/henregistrés tout à 5h30 à Mortagne au Perche par le centre départemental de Météo France ! Conséquences des arbres déracinés, des branches sur les chaussées et une bonne dizaine de sorties pour les sapeurs pompiers de l’Orne. La pluie a été abondante aussi,18 mmcollectés dans le bocage, un bonheur pour les nappes phréatiques assoiffées ! Ce temps très agité se poursuivra ce mardi après midi après une accalmie en matinée.