Caen. Ceforas, un centre de formations sur mesure à Caen

Dans les nouveaux locaux de Ceforas, situés dans la zone d'activité de Colombelles (Calvados), deux types de formations sont proposés. D'une part des formations réglementaires liées à la sécurité, et d'autre part des formations aux métiers de l'industrie et du bâtiment. "L'objectif c'est d'apprendre un métier, et d'avoir un emploi à la clé derrière", présente Lucie Fleury, responsable du centre. "Nous fonctionnons en lien direct avec les entreprises, nous connaissons donc les besoins des employeurs. Ainsi nous visons un taux d'employabilité de 100 % aux suites de la formation."

Un large panel de professions est proposé : peintre industriel, électricien, échafaudeur, maçon, etc. Les formations vont de 150 à 500 heures selon le module. Des formations de management sont également proposées, qui peuvent mener aux fonctions de responsable d'équipe de chantier.

Pas plus de six personnes par formation

Actuellement, le centre de formation de Caen accueille une dizaine de personnes. "On recherche une quarantaine de stagiaires", confie Lucie Fleury. "On ne veut pas faire des sessions surchargées. Il n'y a jamais plus de six personnes par formation. On fait le choix de la qualité plutôt que de la quantité", précise Étienne Duhautbois, en charge du développement commercial. "Tous les formateurs viennent de la pratique et du monde de l'entreprise", ajoute-il.

Au terme des formations professionnelles, un certificat d'équivalence est délivré, correspondant à un niveau CAP / BEP. "On cherche des gens avec du savoir-être, motivés, ponctuels et qui ont envie de travailler", développe la responsable du centre. Le recrutement passe par les agences d'intérim et les centres Pôle emploi. "Les demandes spontanées de formation sont bien sûr possibles", précise Lucie Fleury. Ceforas est également implanté sur Cherbourg, Harfleur et Rouen.

