Normandie : 70 nouvelles formations professionnelles proposées à la rentrée 2018

Lundi 22 janvier 2018, la Région Normandie dévoilait une nouvelle offre de formations : à la rentrée 2018, 70 parcours seront proposés pour plus de 1 000 places. Explications.

70 nouvelles formations pensées en collaboration avec les chefs d'entreprise : c'est le dernier dispositif présenté lundi 22 janvier 2018 par la Région Normandie, qui réunissait pour l'occasion, acteurs du monde économique et de l'éducation à l'Institut Lemonnier à Caen (Calvados).

1 000 places dans tous les domaines

Proposées à partir de la rentrée prochaine, elles représentent plus de 1 000 places dans les établissements des cinq départements, avec un fort accent mis sur l'apprentissage : 84% des personnes devraient suivre ce mode de formation. "Sont concernés les métiers traditionnels qui sont en difficulté de recrutement, comme les chaudronniers, les soudeurs, mais aussi les métiers du digital et du numérique qui montent en puissance avec par exemple les codeurs, décrit David Margueritte, vice-président en charge de la formation professionnelle. Dans l'agroalimentaire, ce sont les pilotes de ligne, les ressources humaines ou encore l'industrie automobile comme à Cléon (Seine-Maritime) qui a des fortes difficultés de recrutement mais aussi de fortes perspectives."

"Notre seule boussole c'est finalement l'insertion professionnelle", assure l'élu. Et pour coller au plus près des besoins, une grande consultation territoriale a été lancée et une quarantaine de chefs d'entreprise de toute la Normandie ont joué le rôle d'ambassadeurs dans la réflexion autour de ces nouvelles formations.

Répondre aux besoins du monde de l'entreprise

Parmi eux, Arnaud Ménard de la société MF Tech, basé à Argentan (Orne), qui réalise des systèmes robotiques. "On vient nous voir, on nous demande nos besoins et à partir de là, quelles sont nos priorités, raconte-t-il. C'est-à-dire si nous sommes cinq, huit, dix entreprises… nous essayons de trouver ensemble une formation qui corresponde aux besoins de chacun."

Sur le long terme, il espère ainsi constituer un "petit vivier où l'on peut recruter, et notamment des gens que l'on peut prendre en apprentissage et qui vont connaître l'entreprise et avoir l'envie de rester". Car pour lui, l'un des freins qui persiste est l'image que revoient certains métiers de l'industrie auprès des jeunes, mais aussi de leur famille. Et c'est justement le prochain volet auquel la Région Normandie compte s'attaquer. "Le monde de l'économie doit aller dans les classes et les classes doivent aller dans les entreprises", insiste Hervé Morin, président de la Région.

A LIRE AUSSI.

[Exclusif] Entretien avec le PDG de la SNCF, Guillaume Pépy, sur la situation des trains en Normandie

Après un long périple, des réfugiés sur le chemin de l'insertion

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?