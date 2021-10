Saint-Étienne-du-Rouvray. Un grand plan pour développer le campus du Madrillet

Le campus du Madrillet est en perte de vitesse. C'est le constat partagé par les présidents de la région Normandie et de la Métropole Rouen Normandie, réunis vendredi 23 mars 2018 dans ce quartier de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) qui mêle écoles et entreprises. Pour redynamiser cet espace, Hervé Morin et Frédéric Sanchez ont décidé de regrouper les acteurs locaux sous la bannière de l'Association Campus sciences ingénierie Rouen Normandie.

Faire du campus un lieu de vie

Pour son président, Philippe Eudeline, la priorité est "de casser les barrières entre les différentes écoles", qui font chacune leur vie dans leur coin. Le projet, sur le long terme, est donc de créer des infrastructures et des événements communs, comme un gymnase ou une bibliothèque, pour qu'il y ait plus de vie sur ce campus et ainsi y attirer plus d'étudiants. L'ambition est de passer du nombre actuel de 5000 étudiants à 9000 étudiants en seulement quelques années.

Si l'arrivée programmée d'organismes comme le Cesi devrait faire grimper la jauge, tout le plan de bataille n'est pas encore déterminé. Difficile donc de fixer un budget, même si la Région a alloué lundi 26 mars 2018 une enveloppe de 200 000 € pour l'élaboration du schéma directeur immobilier et l'aménagement du campus.

