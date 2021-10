Rouen. Rouen : le calendrier s'affine pour les véhicules sans chauffeur

Doucement mais sûrement, les véhicules autonomes développés par le Rouen Normandy Autonomous Lab (Seine-Maritime) se rapprochent de leur mise en circulation. Certains ont même déjà pris la route pour des phases de tests avec chauffeur. Mais le processus d'expérimentation doit encore s'accélérer dans les mois à venir pour que les navettes puissent circuler librement et à la demande des utilisateurs dans le quartier du Madrillet, à Saint-Étienne-du-Rouvray.

"Cela donne à Rouen un véritable leadership"

Le mercredi 31 janvier 2018, c'est pour constater l'avancée du projet qu'Anne-Marie Idrac est venue visiter les installations de la Métropole et de ses partenaires (Transdev, Renault, Matmut, la Caisse des dépôts et la Région). La haute responsable pour la stratégie nationale de développement des véhicules autonomes s'est dit "bluffée" par la capacité de tous ces acteurs à travailler ensemble. "Cela donne à Rouen un véritable leadership reconnu, comme au CES à Las Vegas dernièrement", a-t-elle ajouté.

Pour Frédéric Sanchez, le président de la Métropole Rouen Normandie, le projet est dans les temps et le calendrier s'affine : "Ça avance très vite ! C'est à partir du moins de mars que les quatre véhicules vont circuler en autonomie et sans passagers dans des conditions normales de circulation. Et à partir de juin, ils vont fonctionner comme un service de transport en commun avec une application pour les contrôler." Comme le soulignait Anne-Marie Idrac, voir des voitures circuler sans chauffeur ne relèvera bientôt plus de la science-fiction.

