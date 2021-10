Petit-Quevilly. Les projets à venir dans le sud de la Métropole de Rouen

Près de 10 millions d'euros ont été débloqués par la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) pour le pôle de proximité Seine sud, sur les communes de Petit-Quevilly, Saint-Etienne-du-Rouvray, Oissel et Sotteville-lès-Rouen. Les différents projets concernés ont été présentés, jeudi 8 février 2018.

Rue de Paris

Le tronçon de 2,4 km sera revu "pour être plus en phase avec la circulation actuelle", explique Manuel De Araujo, directeur du pôle Seine sud, alors qu'une grande partie du trafic routier a été déviée vers le boulevard industriel qui traverse Saint-Étienne-du-Rouvray et Sotteville-lès-Rouen. Un "cheminement sécurisé" pour les piétons et pour les vélos sera créé, de même que des stationnements le long de la chaussée. Coût de l'opération : 4,3 millions d'euros pour la première phase. Les études vont être menées dans le courant de l'année 2018 et le maître d'œuvre devrait être désigné en 2019.

Avenue des Canadiens

Là aussi, "elle manque de pistes cyclables", affirme Frédéric Sanchez, le président de la Métropole. L'avenue, située entre Petit-Quevilly, Rouen et Sotteville-lès-Rouen, va être "requalifiée" pour mettre en place de nouveaux trottoirs et des pistes cyclables. Les travaux seront faits à l'horizon 2021, après la fin de l'aménagement de la ligne T4 du Teor.

Rond-point des Bruyères

L'autre secteur qui est en plein travaux pour accueillir la ligne T4, c'est le rond-point des Bruyères. "On ne sait pas encore comment on va l'appeler, car il va se transformer en rectangle", confie Manuel De Araujo. Dans le détail, le Teor traversera cette place et les voitures circuleront autour d'ici 2019.

Avenue Jean-Jaurès

En 2020, l'avenue, au Petit-Quevilly, va être revue avec une voie de circulation de chaque côté d'une allée centrale où circulera le métro et "de chaque côté, il y aura 10 mètres de large d'un espace dédié aux piétons et aux vélos". Les voies de circulation pourraient passer en zone 30 et les travaux seront faits en trois phases. À noter que la circulation du métro ne sera pas impactée par ce chantier.

Parc du Champs des Bruyères

Enfin, autre chantier majeur du secteur, celui du parc du Champs des Bruyères. L'ancien champ de courses entame sa mutation en un parc urbain avec le début de la transformation au printemps 2018. L'ouverture partielle est prévue dès 2019, avant une accessibilité totale au site en 2020.

