Oissel. Mobilisation contre la fermeture de guichet en gare dans l'agglo de Rouen

Il n'y a pas que les gares SNCF en milieu rural qui sont touchées par la fermeture des services. C'est le cas aussi dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime). Les gares de Sotteville-lès-Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray et Oissel voient leurs guichets menacés de fermeture.

Un service public

Les usagers n'auront plus que des machines ou le site Internet de la SNCF pour acheter leurs billets. "Dans une gare où il y a 2000 voyageurs par jour, c'est quand même aberrant de fermer un guichet qui permet d'apporter un service qu'on ne peut pas obtenir par Internet", dénonce Jean-Louis Dalibert, président du collectif citoyen SOS gares qui s'est mobilisé, lundi 1er avril 2019, devant la gare de Oissel.

Les usagers ont été invités à signer une pétition pour réclamer le maintien de ce service public. "Dans un guichet, un cheminot va vous informer, vous conseiller, vous allez pouvoir prendre des billets complexes, poursuit Jean-Louis Dalibert. Tout ce qui peut être fait sur un guichet ne peut pas forcément être fait sur Internet."

Jean-Louis Dalibert Impossible de lire le son.

Difficulté du numérique

Le collectif regrette cette volonté de la SNCF et de la Région Normandie d'orienter les usagers vers les outils numériques : sur Internet et sur smartphone, plutôt qu'avec un guichet et la présence physique d'un agent. "Tout le monde n'a pas Internet", pointe Jean-Louis Dalibert.

C'est au petit matin que le collectif s'est installé devant la gare de Oissel.

Le collectif se mobilisera à nouveau mercredi 3 avril devant la gare de Sotteville-lès-Rouen puis vendredi 5 avril devant celle de Saint-Etienne-du-Rouvray.

A LIRE AUSSI.

Contournement Est de Rouen : alors que l'Eure rechigne, l'opposition au projet reprend

Des gares parisiennes engorgées, mais la SNCF nie toute "désorganisation"