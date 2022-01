Franqueville-Saint-Pierre. Le ministre de l'Éducation nationale salue les initiatives normandes dans les lycées

Faire de la Normandie un territoire pilote pour l'éducation. C'est la volonté affichée par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en visite ce vendredi 8 décembre 2017 au lycée des métiers de la chimie et des biotechnologies Galilée à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime). Après la nomination d'un super recteur pour les académies de Caen et Rouen, le ministre veut voir développer des initiatives dans les établissements scolaires normands qui pourront ensuite être étendues partout en France.

"Nous considérons la Normandie comme une région expérimentale, à l'avant-garde des innovations souhaitables pour l'Éducation nationale", explique Jean-Michel Blanquer. Au cours de sa visite, il a pu rencontrer des lycéens et leurs professeurs qui échangent notamment avec le milieu professionnel et avec des chercheurs de l'université de Rouen.

Développer les initiatives

Autant d'idées que le ministre voudrait voir se généraliser en France: "Nous sommes là pour libérer les énergies, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus d'innovations et de projets aux services des lycées". Un message que Jean-Michel Blanquer a répété aux enseignants qu'il a rencontré, à huis clos, en fin de matinée. "Il faut se dire que tout est possible pour la réussite des élèves", affirme le ministre. Il a notamment exprimé l'idée de mettre en place des incubateurs dans les lycées professionnels pour développer l'envie d'entreprendre des jeunes.

L'occasion pour Hervé Morin, le président de la région Normandie, de revenir sur le dispositif de "lycée du futur". 38 lycées, sur 93 candidats, ont remporté l'appel à projets qui avait été lancé sur l'ensemble du territoire. Parmi eux, le lycée Galilée qui va expérimenter "l'internat pour la réussite". Le but est d'améliorer les liens entre les enseignants et les internes. L'établissement accueillera, à terme, 104 internes.

