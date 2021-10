Rouen. Interpellé à Rouen, un trafiquant se veut "sincère"

C'est à Rouen (Seine-Maritime), le 5 mai 2016, qu'une patrouille de police est intriguée par un véhicule au pare-brise fissuré, correctement garé dans une rue de la ville et à l'intérieur duquel un jeune homme semble s'affairer. Son attitude leur paraît suspecte et ils s'approchent pour vérifier leur ressenti. Le prévenu reste calme et laisse les policiers investiguer plus avant dans le véhicule.

Ils y découvrent une arme factice, réplique d'une marque d'arme à feu bien connue ainsi qu'une boîte de munitions contenant un grand nombre de balles. Mais aussi un pistolet à impulsion électrique et, disposée sur la banquette arrière, une petite boîte qui s'avère contenir quatre grammes de cocaïne. Immédiatement placé en garde à vue, le jeune reconnaît détenir les objets du délit.

"Sincère et honnête"

Lors de son audition, le prévenu déclare simplement : "Je suis sincère et honnête", expliquant sa détention d'armes par la nécessité de se défendre et de ne vendre des produits stupéfiants "que pour se faire un peu d'argent", mais il nie la volonté d'en faire un véritable commerce. Décontenancés par la naïveté du prévenu, les policiers se contentent d'alimenter de ses dires l'instruction de son dossier. On sait que son casier judiciaire ne comporte qu'une condamnation pour défaut de permis de conduire.

Pour le ministère public, "le prévenu semble banaliser les faits" et, pour sa défense, on souligne : "il commence à se stabiliser, on doit lui laisser une chance". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le tribunal le condamne à quatre mois de prison avec sursis ainsi qu'à une peine amende de trois cents euros.

